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Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adilcevaz’a atanan Kaymakam İsmail Demir bugün görevine başladı.

BİTLİS 06.09.2021, 20:03
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adilcevaz’a atanan Kaymakam İsmail Demir bugün görevine başladı.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adilcevaz’a atanan Kaymakam İsmail Demir göreve başladı. 1986 yılında İstanbul’da doğan Demir, ilk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında başladığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Maliye Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2011 yılında kaymakamlık mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 1 yıl süreyle Amerika’da dil eğitimi aldı. Balıkesir’in Gömeç ve Antalya’nın Gündoğmuş ilçelerinde kaymakam vekilliği ve Isparta’nın Gelendost, Yozgat’ın Saraykent kaymakamlıkları görevinde bulundu. En son Kemah Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Demir, evli ve bir çocuk babası.

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