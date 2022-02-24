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Adilcevaz ekonomisine ceviz ezmesiyle katkı

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle Adilcevaz Aile Destek Merkezinde (ADEM) yapımına başlanan ceviz ezmesiyle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

BİTLİS 24.02.2022, 11:20
Adilcevaz ekonomisine ceviz ezmesiyle katkı

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle Adilcevaz Aile Destek Merkezinde (ADEM) yapımına başlanan ceviz ezmesiyle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Adilcevaz13 ve Kazankaya isimlerindeki tescilli cevizleriyle Türkiye’nin ceviz üretiminde önemli yeri bulunan ilçede, 20 yıl önce üretimine başlanan ceviz reçelinin ardından Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesinin destekleriyle cevizin işlenerek ekonomiye kazandırılması için Adilcevaz Aile Destek Merkezinde (ADEM) ceviz ezmesi yapımına başlandı. Aile Destek Merkezi (ADEM) aşçılık kursundaki 18 kadın kursiyer, üretimini yaptıkları ceviz ezmesini Ankara, İzmir ve Edirne başta olmak üzere ülkenin birçok yerine göndererek hem ilçe ekonomisine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kursiyerlerden ceviz ezmesi hakkında bilgiler aldı. Kaymakam İsmail Demir, Adilcevaz cevizinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Adilcevaz ilçemizin dillere destan birçok lezzeti var. Bunlardan en çok öne çıkan ceviz ve ceviz reçelimizdir. Aile destek merkezindeki hocalarımız ve kadın kursiyerlerimiz yeni bir ürün denemesinde bulundular. Bu ürünümüzde ceviz ezmesi oldu. Bu ürününde ülkemiz genelinde en az cevizimiz kadar ses getireceğinden şüphemiz yok. Bu ürünümüz çok güzel ve çok lezzetli. Bu ürünün ortaya çıkarılmasında emeği geçen hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah halkımızın damak tadına uygun şekilde yakın zamanda seri üretime geçerek bu ürünümüzü reyonlarda görmüş olacağız diye düşünüyorum” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ceviz ürünlerinde çeşidin arttırılması gerektiğini ifade ederek, “İlçemizin büyük bir gelir kaynağı olan, yağ oranı ve kalitesi ile dünya standartlarında bir yere sahip olan Adilcevaz cevizi, aynı zamanda ülkemizin çeşitli bölgelerine de gönderilmektedir. 2018 yılında kaymakamlığımız ile birlikte açtığımız aile destek merkezinde her konuda olduğu gibi aşçılık konusunda da çok iyi hizmetler verilmektedir. Burada cevizimizi entegre ürünlerde de kullanarak arkadaşlarımız ceviz ezmesi üretimine başladı. Hakikaten bu ceviz ezmesinin tadı ve aroması çok güzel. İstiyoruz ki bunu ülkemizin her tarafına gönderelim. Sadece ceviz ezmesi değil, cevizin çeşitli ürünlerinin de üretimini yapacaklar. Böyle bir hizmeti gerçekleştirdikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ürünü inşallah tüm ülkemize yayacağız” dedi.

Adilcevaz Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürü Emre Yılmaz ise cevizin marka değerini arttırmaya çalıştıklarını belirterek, “Adilcevaz cevizinin marka değerini ne kadar arttırabiliriz diye düşünürken bu konuda birçok çalışmamız oldu ve Adilcevaz ceviz ezmesinin üretimine karar verdik. Ardından aşçılık kursumuzda bu ürünün üretimini yaparak satışa hazır hale getirdik. Bizim tek problemimiz pazar. Bu problemi de çözebilirsek Adilcevaz cevizi hak ettiği yere gelecektir. Aşçılık kursumuzda 18 kursiyerimiz ile birlikte bu ürünü ortaya çıkardık. Ürünümüz kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmayan doğal bir üründür ve yüzde 95’i ceviz içermektedir. Ürünümüzün raf ömrü 2 aydır. Ancak bu ürünümüze vakumlama işlemi yaparsak raf ömrünü 5-6 aya çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ceviz ezmesi üretimine öncülük eden aşçılık kursu usta öğretici Elif Çelik de, birçok tarif denemesi yaparak bu lezzeti ortaya çıkardıklarını ifade ederek, “Dünyaca ünlü olan Adilcevaz cevizinin farklı çeşitlerini yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla birlikte en az 3-5 çeşit tarif deneyerek Adilcevaz ceviz ezmesini ortaya çıkardık. Bu ürünümüz için çok güzel siparişler alıp, aile bütçemize de katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah ürünlerimiz en kısa zamanda Türkiye genelinde meşhur olacaktır. Ankara, İzmir ve Edirne gibi birçok yere sipariş gönderdik. Allah’ın izniyle bundan sonra da sipariş alarak birçok yere ürünlerimizi göndermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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