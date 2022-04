Adilcevaz cevizinde aşı dönemi başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü kaliteye sahip cevizlerin aşılama ile çoğaltma çalışmaları başladı.

İlçede büyük ve küçük çaplı ceviz yetiştiriciliği yapan üreticiler, mevsim şartlarının uygun hale gelmeye başlamasıyla beraber seralarda Adilcevaz13 ve Kazankaya cevizleri başta olmak üzere kaliteli ceviz çeşitlerini aşılamaya başladı. Ceviz üretiminde önemli bir yere sahip olan Adilcevaz’da, sürdürülen çalışmalarda Adilcevaz13 ve Kazankaya isimleri ile tescillenen ceviz fidanlarından her yıl binlerce adet üretilerek ülkenin birçok yerine gönderiliyor.

İlçeye bağlı Bahçedere köyünde serada aşılı ceviz fidanı yetiştiriciliği yapan 50 yaşındaki Erdal Günay, aşılı ceviz türleri ile meşhur Adilcevaz cevizine talebin oldukça arttığını ve üreticiler olarak ülke genelinden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Aşılı ceviz fidanlarının ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade eden Günay, “Sera ortamında Adilcevaz’ın aşılı cevizinin üretimini yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Her sene nisan ayının başlarında cevizlerimizi aşılama çalışmalarına başlıyoruz ve bu çalışmalarımız yaklaşık 15 gün devam ediyor. Yıllık ortalama 15-20 bin civarında aşılı ceviz üretimi yapmaktayız. Aşı kalemlerimizi 15 dönüm arazi üzerine kurduğumuz gen bahçesinden karşılamaktayız. Gen bahçemizde Adilcevaz13 ve Kazankaya cevizleri başta olmak üzere Adilcevaz cevizinin en kaliteli çeşitleri mevcuttur” dedi.

Artık cevizin nereye ekileceğini, nerede daha iyi yetişebileceğini öğrendiklerini aktaran Günay, “Adilcevaz cevizi, içi beyaz ve ince kabukludur. Çok muhteşem bir cevizdir. Aşılı cevizlerimizi Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Cevizimiz soğuk yerleri seven bir cevizdir. Rakımı bin 500’ün üzerinde olan her yerde Adilcevaz cevizi çok rahatlıkla ve mükemmel bir şekilde yetişir” ifadelerini kullandı.