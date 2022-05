Adilcevaz Belediyesi ekipleri mezarlıklarda ilaçlama yaptı

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda ilaçlama çalışmasına başladı.

İlçede havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park ve bahçeler birimi ekipleri, ilçe merkezinde bulunan bütün mezarlıkları haşere ve yabani otlardan kurtarmak için ilaçlama yapmaya başladı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, "İlçemizde çevre ve halk sağlığını koruma çalışmaları bünyesinde her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlıklarımızı yabani otlardan ve haşerelerden kurtarmak için ilaçlama çalışması başlattık. Özellikle bahar ve yaz aylarında mezarlıklar arasında yetişen zararlı otlar çevre kirliliğine neden olduğu gibi, mezarlıklarda yangın çıkması, haşerelerin çoğalmasına neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları önlemek, mezarlıklarımızın temiz bir ortamda kalmasını sağlamak için her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlıklardaki ilaçlama çalışmalarımızı devam ettirdik. İnşallah bu tür çalışmalarımızı her yıl düzenli olarak devam ettireceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 11 mezarlıkta 400 litre ilaç kullanıldığı bildirildi.