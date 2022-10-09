Adilcevaz 25. Ceviz Festivali’nde renkli görüntüler

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi tarafından 25.’si düzenlenen Ceviz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmenevi önünden başlayan ve Belediye Meydanı’na kadar süren yürüyüşle başlayan festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz cevizinin ince kabuğu, büyüklüğü ve tadıyla muhteşem bir ceviz olduğunu belirterek, “Pandemiden dolayı bu etkinliğe ara verilmişti. Bundan sonra her yıl düzenli olarak Ceviz Festivali’ni yapacağız” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, festivalin ilk defa eski belediye başkanı merhum Cemal Uluğ tarafından düzenlendiğini hatırlatarak, o günden bugüne Adilcevaz Ceviz Festivali’nin devam ettiğini belirtti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise Adilcevaz’ın Doğu Anadolu Bölgesinin göz bebeği olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda Adilcevaz; Marmaris, Bodrum, Fethiye’nin önüne geçecek. Çünkü burası doğasıyla, yapısıyla, yüksek dağlarıyla ve güzel insanlarıyla ayrı bir şehir” ifadelerini kullandı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş da, Adilcevaz denilince marka olarak cevizin akla geldiğini belirterek, “Üniversitemizde Ceviz Araştırma ve Uygulama Merkezimiz var. Şimdiye kadar atıl durumdaydı, bizde burayı aktif duruma getirmek istiyoruz. Adilcevaz’da büyük ölçüde ceviz fidanı ekiliyor. İş üniversiteye düşüyor, inşallah bizde merkezimizi daha aktif hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival bünyesinde yapılan yarışmada 40 kişi yarıştı. Yarışmada Murat Gerede birinci, Halil Doğanay ikinci ve Mehmet Akkoyun isin üçüncü seçilerek hediyelerini aldı.

Öte yandan, Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ve dernek üyeleri tarafından Van Gölü’nde Türk bayrağı açıldı.