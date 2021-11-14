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81 ilin cemiyet başkanları Trabzon’da buluştu

BİTLİS (İHA) – Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından İçişleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ’81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon’da Buluşuyor’ projesi kapsamında yapılan buluşmaya Bitlis’ten de Halis Olcay ve Erkan Olcay katıldı.

BİTLİS 14.11.2021, 12:28
81 ilin cemiyet başkanları Trabzon’da buluştu

BİTLİS (İHA) – Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından İçişleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan ’81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon’da Buluşuyor’ projesi kapsamında yapılan buluşmaya Bitlis’ten de Halis Olcay ve Erkan Olcay katıldı.

Mesleğin daha iyi şartlarda ve konumda icrası, dünyada yaşanan değişim sürecinden etkilenen gazetecilik mesleği ve mesleğin sorunlarının tartışıldığı ’81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon’da Buluşuyor’ projesi kapsamında yapılan buluşmada, Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Üyesi Halis Olcay ve Yerel Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Olcay da Bitlis’i temsil etti. Toplantıda Bitlis’teki yerel gazetelerin sorunlarını dile getiren Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Halis Olcay, "Yerel gazetelerin birçok sorununun yanında Basın İlan Kurumunun almış olduğu karar ile birlikte sorunlarımıza bir sorun daha eklendi. Şimdiye kadar gazetelerin azami 3 kişi ile sınırlı olan sigortalı eleman çalıştırma kuralını 5 kişiye çıkartacak olması, çalıştırdığı elemanlarının sigortasını zor ödeyen gazeteleri daha da zor duruma koyacaktır. Bu konuda Basın İlan Kurumundan gerekli hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

Basın emekçileri olarak ülkenin çıkarlarını ön planda tutarak hareket ederken, ekonomik sıkıntılarla da boğuştuklarını belirten Olcay, "Yerel gazeteler olarak gerçekten zor durumdayız. Gazetelerimiz ilan gelirleri ile ayakta durmaya çalışıyor. Korona virüs salgın hastalığı sıkıntıları katladı, katlamaya da devam ediyor. Bu organizasyonda sorunlarımızı gündeme getirmek adına bize cesaret verdiğiniz ve konfederasyonunuzun misafirperverliği için Bitlis Yerel Gazeteciler Derneği adına Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı’ya ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Medya sektörü ile ilgili görüş ve önerilerin paylaşıldığı TGK Yönetim Kurulu’nun Trabzon buluşması, turistik ve tarihi yerlerin gezilmesiyle tamamlandı.

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