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6 ayda bin 700 defa 112 Acil Çağrı Merkezini aradı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, adli makamlara sevk edilen bir kişinin 6 ayda bin 700’e yakın asılsız çağrıda bulunduğunu söyledi.

BİTLİS 17.01.2022, 12:03
6 ayda bin 700 defa 112 Acil Çağrı Merkezini aradı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, adli makamlara sevk edilen bir kişinin 6 ayda bin 700’e yakın asılsız çağrıda bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’te de açılan, yerli yazılımla geliştirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 ayda 293 bin çağrıyı karşıladı. İtfaiye, polis, jandarma ve orman müdürlüğü gibi kurumların 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında toplanması, hizmet kalitesini yükseltti. Bitlis’te 112 Acil Çağrı Merkezi 6 aylık dilimde 293 bin çağrı alırken, bu çağrıların 60 bini aslı olan vaka, geri kalan 233 bin çağrı ise bir olayda birden fazla 112’nin aranması ve asılsız çağrılardan oluşuyor.

Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çağrı merkezinde toplamda 85 personelin görev yaptığını belirtti. Vali Yardımcısı Eser, Bitlis’te çağrı karşılama süresinin 1,5 saniye ile Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyleyerek, “112 Acil Çağrı Karşılama Merkezimiz 19 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından açıldı. 85 personelimizle birlikte burada hizmet vermekteyiz. Geçirdiğimiz 6 aylık zaman diliminde, çağrı karşılama merkezimize toplamda 293 bin tane çağrı geldi. Bu çağrılardan 60 bin tanesi vakaya dönüştü. 233 bin çağrımız ise vakaya dönüşmeyen çağrı olarak kayıtlarımıza dönüştü. Bu farkın olmasındaki temel sebep ise vatandaşlarımızın bir olayla ilgili yapmış oldukları mükerrer aramalar. Ancak vakaya dönüşmeyen çağrılarda asılsız ihbarların da yer aldığını söylemek zorundayız. 6 aylık süreçte asılsız ihbarlardan dolayı 3 vatandaşımıza idari para cezası uygulandı. 1 vatandaşımız ise asılsız ihbarlardan dolayı adli makamlara sevk edilmek zorunda kaldı. Adli makamlara sevk ettiğimiz vatandaşımız 6 aylık zamanda bin 700’e yakın asılsız çağrıda bulundu” diye konuştu.

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, sözlerine şöyle devam etti:

“Acil çağrı merkezimize gelen çağrıları karşılama süremiz 1,55 saniye. Vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı takdirde yaklaşık 1,5 saniye içinde arkadaşlarımız çağrıya cevap veriyor ve olaya müdahale edilmesi için anında süreç başlamış oluyor.”

Eser, vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, “Vatandaşlarımızda isteğimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbarlar yüzünden aramamaları, çünkü aradıkları takdirde herhangi bir olay vukuu bulduğunda arkadaşlarımızın o olaya cevap vermesi ve olaya müdahale etme sürecimiz ciddi bir şekilde hasar görüyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan tek ricamız, 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz yere aramamalarıdır” diye konuştu.

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