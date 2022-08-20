BİTLİS (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 4. Van Denizi Bisiklet Festivali çerçevesinde bisikletçiler Bitlis’in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

Van Gölü Havzası’nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirletilmesine ‘dur’ diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için Van Büyükşehir Belediyesi organizesinde, Van Gölü Aktivistleri ve çevre belediyelerinin desteğiyle 14 Ağustos’ta başlatılan 4. Van Denizi Bisiklet festivali devam ediyor. İran, İtalya, Almanya ile 81 ilden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı festivalde, bisikletliler Van Gölü çevresini kapsayan 450 kilometrelik parkurun Adilcevaz etabına ulaştı.

Adilcevaz’da mola veren bisikletçiler, geçen hafta hayatını kaybeden Van Gölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Bünyamin Kaya için bir anma düzenledi. Türk bayrağı ve Kaya’nın fotoğrafının üçerinde bulunduğu pankartı açan bisikletçiler dua etti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, acılarının büyük olduğunu belirterek, “Derneğimiz için her zaman koşuşturan Tarık Bünyamin Kaya’yı rahmetle anıyoruz” dedi.

450 kilometrelik yol ağında bisikletli gruba sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek verilirken, festivalin 21 Ağustos’a kadar devam edeceği belirtildi.