2050 rakımlı üs bölgesinde asayiş toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde asayiş toplantısı yapıldı.

Ekim ayının son asayiş toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş konuları değerlendirilerek alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı bitimi 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı’ndan Gazitepe Üs Bölgesinde konuşlu silah sistemleri ve bölge hakkında bilgiler aldı.

Asayiş toplantısına Vali Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, ilçe kaymakamları ve ilgili birim amirleri katıldı.