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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

BİTLİS 19.05.2021, 14:13
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hizan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Hizan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.
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