Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Muhammed Bozarslan İlk ve Ortaokulu tarafından Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul öğretmenlerinden Ufuk Kara, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve okunan şiirlerin ardından, en güzel İstiklal Marşı okuyan ve şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Koç, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Mete Karataş, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Tutçu, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.