BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hizan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hizan Kız İmam Hatip Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir dinletisi, video gösterimi yapıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi ile program son buldu.

Düzenlenen programa Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.