Önceki rekor, 18 Temmuz 2024’te 11.252 puan ile kaydedilmişti. Son verilere göre endeks, saat 11.18 itibarıyla yüzde 1,34 primle 11.281 puandan işlem görüyor.

Sektör endeksleri de yükselişe eşlik ediyor. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 değer kazanırken; gün içinde kazançlar sırasıyla yüzde 1,58 ve yüzde 0,70’e ulaştı.

Analistler, teknik görünümde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Dün ise BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 artışla 11.134,73 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar Jackson Hole’a odaklandı

Uluslararası piyasalarda gözler, bugün ABD’de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrilmiş durumda. Merkez bankaları başkanlarının vereceği mesajların, küresel risk iştahı ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.