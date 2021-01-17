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Bir torba ve bir kütük ile başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Güncel 17.01.2021, 17:25
Bir torba ve bir kütük ile başladı şimdi siparişlere yetişemiyor
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan Nizam Kara, evinin altını istiridye mantar üretim merkezi haline dönüştürdü