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Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi

Spor 08.06.2021, 10:43
Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi
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Bursa'da binlerce yıllık teknikle üretilen kılıç ve bıçaklar büyük rağbet görüyor. Son dönemde yayınlanan tarihî diziler kılıçlara talebi artırdı.