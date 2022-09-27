Yücel, özel okul idarecileri ile görüştü

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, merkezdeki özel okulları ziyaret ederek, idarecilerden bilgi aldı.

Özel öğretim okul ziyaretleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kent merkezindeki özel okullarda incelemelerde bulunup öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları ziyaret edip, öğretmenlerle istişarelerde bulunan İl Müdürü Yücel, gelecek hedefleri ve eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda sohbet etti. Öğrencilerden kendilerine güvenmelerini ve cesaretli olmalarını isteyen Yücel, “Biz geleceğimizi ancak çocuklarla kurtarabileceğimizi, gelecekte daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir Bingöl için sizlerin eğitimine olan ihtiyacımızın farkındayız. Sizler bu aşamada kararlarını vermiş, geleceğe ait hesaplarınızı yapmış olmalısınız. İnşallah başaracaksınız. Hayatı anlama ve tanıma noktasında kendine güvenen kişiler olarak yetişmenizi istiyoruz” dedi.