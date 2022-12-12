YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon seminerleri başladı

Bingöl’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon seminerleri başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından YKS’ye girecek öğrencilere yönelik motivasyon seminerleri başladı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Buğrahan tarafından verilen seminerde, sınav kaygısını yenme teknikleri anlatılıyor. Motivasyon seminerlerinde sınavlarda başarılı olmanın püf noktalarını ve başarıyı düşürücü faktörler hakkında da bilgiler verilirken aynı zamanda öğrencilerin bireysel soruları da cevaplandırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "İlçelerimizde ve merkez ilçede 11 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik motivasyon seminerleri verilmeye başlandı. 12. sınıf öğrencilerine yönelik YKS’ye hazırlık sürecinde yapılan motivasyon çalışmaları çerçevesinde Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Orhan Buğrahan tarafından öğrencilerimize sınav kaygısını yenme teknikleri hakkında seminerler veriliyor. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin hedef belirleme, zamanı verimli kullanma ve etkili ders çalışma başlıklarında yoğunlaşarak olumsuz düşüncelerinden arınıp, öncelikli olarak kendine olan inancı ve çalışma azmini pekiştirmeleri yönünde bilgilendirmeler yapılıyor. Öğrencilerimize yönelik motivasyon seminerlerinde sınavlarda başarılı olmanın püf noktalarını ve başarıyı düşürücü faktörler hakkında da bilgiler verilirken aynı zamanda öğrencilerin bireysel soruları da cevaplandırılıyor” dedi.