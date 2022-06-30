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Yedisu’da Yaşlılara Evde Bakım Projesi hayata geçirildi
Bingöl’ün Yedisu Kaymakamlığı tarafından Yaşlılara Evde Bakım Projesi hayata geçirildi.
BİNGÖL 30.06.2022, 14:47
Bingöl’ün Yedisu Kaymakamlığı tarafından Yaşlılara Evde Bakım Projesi hayata geçirildi.
Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede ikamet eden yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Yaşlı Vatandaşlara Evde Bakım Projesi hayata geçirildi. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Mehmet Kaya, "Hasta ve yaşlı hizmetleri kursunu başarıyla bitiren kursiyerler, proje ile birlikte evde temizlik hizmeti başta olmak üzere yemek ve diğer muhtelif ihtiyaçların projemiz çerçevesinde yerine getirilmesi hedefleniyor. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek bu proje ile kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.