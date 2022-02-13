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Yedisu’da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki yatılı okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
BİNGÖL 13.02.2022, 12:39
Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki yatılı okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe trafik ekipleri, Yedisu Yatıla Bölge Okulunda yaşları 11-14 arasında değişen 30 öğrenciye, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla bilgilendirme yaptı.
Eğitim sonrası çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.