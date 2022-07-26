Yedisu’da KKKA toplantısı yapıldı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) toplantısı yapıldı.

Yedisu ilçe Kaymakamı Mehmet Kaya’nın başkanlığında, KKKA Hastalığına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirdiği bir toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Dr. Emre Cihan Ateş, İlçe Hekimi Dr. Oğuzhan Türktan, İlçe Tarım Müdürü Vekili Muhammed Ali Güneş ve muhtarlar katıldı.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA Hastalığının ilçede de ortaya çıktığını dile getiren Kaymakam Kaya, “Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl bir önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir vatandaşımızı da bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün” dedi.

Kaymakam Kaya, açıklamalarının ardından muhtarların sorularını cevaplandırarak taleplerini dinledi.