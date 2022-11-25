Yedisu’da ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı. Toplantında şiddetle mücadele gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Başar, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyoruz hem de önümüze bir yol haritası çıkarıyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırmak için de kurumların topyekun bir gayret içerisinde bulunarak bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadına, çocuğa, engelliye kısacası her canlıya yapılan şiddetin her türlüsü yanlıştır. Ancak bilinçli bir toplum ve bilinçli nesiller ile bu tür şiddet olaylarının önüne geçebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adım eğitimdir. Biz de Yedisu Kaymakamlığı olarak böyle hassas bir konuda tüm birimlerimizle birlikte şiddete dur demek için çalışmalar yapıyoruz. Bu konunun hem kanuni hem de ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz” dedi.

Toplantıya Kaymakam Başar’in yanı sıra, ilçe Belediye Başkanı Ömer İsen, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Gürbüz, Hakime Mehtap Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Dr. Emre Cihan Ateş, Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Döner ile kurum amirleri katıldı.