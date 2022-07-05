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Yedisu’da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

BİNGÖL 05.07.2022, 12:22
Yedisu’da ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ihtiyaç sahibi 200 aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından (SYDV) kömür dağıtımı başladı.

Yedisu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe merkezi, köy ve mahallelerde yaşayan dar gelirli aileler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kömürün dağıtımına başlandı.

Kömür yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri nezaretinde ihtiyaç sahibi 200 ailenin evlerine kadar götürülüp teslim edilecek.

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