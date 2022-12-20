Yedisu’da HEM kurslarına yoğun ilgi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar’ın eşi Şeyma Başar ve beraberindekiler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek kadın ve çocuklarla bir araya geldi.

Şeyma Başar, beraberinde Halk Eğitim Müdürü Elif Nur Per ile birlikte Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, Elif-Ba, aşçı yardımcılığı ve giysi tadilatçısı kurslarına katılan kadın kursiyerler ile bir araya geldi. Başar, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada Halk Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, ’’Halk Eğitim Merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Tamamen planlı ve programlı bir eğitim sistemine sahip olan bu kurumumuz okuma-yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar, beceri geliştirme kursları, meslek kazandırma kursları, sosyal ve kültürel kurslar, sınavlara hazırlık kursları, müzik kursları gibi birçok kursa katılma imkanı sunuyor. Verimli çalışmaların yapıldığı merkezi yöneticilerine, çalışanlarına ve kursiyerlerine başarılar diliyorum’’ dedi.

Eğitici ve kursiyerler de Başar’a teşekkür etti. Başar daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti.