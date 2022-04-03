Yedisu’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleşti

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ’Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ düzenledi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ’Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’, Kaymakam Mehmet Kaya başkanlığında, ilgili kurum amirleri, okul müdürleri ve kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Dr. Muhammed Ali Baykara, madde bağımlılığına yönelik sunum gerçekleştirirken, ilgili kurum amirleri de bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Çalıştay hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Kaya, “Bağımlılıkla Mücadelede en önemli yöntem bireylerin bağımlı olmasını önlemektir. Önceliğimiz riskli ve dezavantajlı birey ve ailelere eğitimler vermek suretiyle farkındalık oluşturmak ve bağımlılığı toplum gündeminden çıkarmaktır. Daha geniş toplum kesimlerine ulaşmak için eğitici personel ihtiyacına binaen bu program düzenlendi. Sizler de bu eğitimlere gönüllü olarak toplumsal sorumluluk duygusuyla katıldınız ve başarılı oldunuz. Sizleri tebrik ediyor, yapılacak çalışmalarda yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.