Yedisu Kaymakamı Kaya, öğrencilerle vakit geçirdi

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Yatılı Bölge Okulunu pansiyonunda öğrencilerle kitap okuyup, masa tenisi oynadı.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, eşi İhsaniye Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesin Tunç, yapımı tamamlanıp eğitim öğretime kazandırılan Yedisu YBO pansiyonunda öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Akşam yemeğin ardından dinlenme salonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaya, her bir öğrenci ile yakından ilgilendi. Kitap okuma saatinde öğrencilerle birlikte kitap okuyan Kaymakam Kaya, daha sonra düzenlenen masa tenisi etkinliğine katılırken, her bir öğrencinin ülke için önemli olduğunu ve kendilerinin gelişim süreçlerini yakinen takip ettiklerini belirtti.