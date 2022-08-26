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Yedisu Kaymakamı Furkan Başar göreve başladı
Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bingöl’ün Yedisu ilçesine atanan Kaymakam Furkan Başar, göreve başladı.
BİNGÖL 26.08.2022, 14:57
Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bingöl’ün Yedisu ilçesine atanan Kaymakam Furkan Başar, göreve başladı.
Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Giresun’un Piraziz ilçesinde görevli Kaymakam Furkan Başar, Yedisu ilçesine atandı. Bugün göreve başlayan Kaymakam Başar, personel ile tanıştı.
Kaymakam Başar’ı Yedisu ilçesinde görev yapan kurum müdürleri ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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