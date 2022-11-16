Yedisu ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak

Bingöl’ü Yedisu ilçesine resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla yeni bir hükümet konağı yapılacağını duyuruldu.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla ilçeye yeni bir hükümet konağı yapılacağını duyurdu.

Yeni yapılacak olan hükümet konağının mimarı ve statik proje çalışmalarına başlanıldığını aktaran Kaymakam Başar, önümüzdeki yıl temelin atılacağını ifade etti.

Kaymakam Furkan Başar, “İlçemizde resmi kurumların hizmetlerinin tek adresten yürütülmesi amacıyla, tarihi dokuya uygun olarak Yedisu’ya yeni hükümet konağı proje çalışmaları yürütülmektedir. Bizler de Yedisu’ya değer katacağına inandığımız bu önemli yatırımı Yedisu’ya kazandırmak için yakından takip etmekteyiz. İsteğimiz ve gayretimiz Yedisu’ya yakışır, önemli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi ve vatandaşımıza en iyi hizmetin verildiği mekanların ilçemize kazandırılmasıdır. Hükümet Konağı binamızın şimdiden Yedisu ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ’ya, Bingöl Valimiz Kadir Ekinci ’ye teşekkür ederim” dedi.