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Yedisu ilçesindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü işlendi

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Fatih Tepesi’ne kilitli taşlardan ay yıldız motifi işlendi.

BİNGÖL 13.07.2021, 15:28
Yedisu ilçesindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü işlendi
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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Fatih Tepesi’ne kilitli taşlardan ay yıldız motifi işlendi.

Yedisu ilçesinde jandarma ve güvenlik korucuları, ilçe merkezinde bulunan Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü işlemek için kolları sıvadı. Ay yıldız figür için yoğun bir çalışma yapan jandarma ve güvenlik korucuları, 27 gün boyunca yaklaşık 16 kamyon kilitli parke taşını, tepeye ulaştırdı. Yoğun uğraşlar sonucu ilçe merkezindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldızlı figür ve komando yazısı işlendi, ardından beyaza boyandı.
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