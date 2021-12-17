Yazıkonak Belediye başkanı, Bingöl’deki öğrencilere kitap dağıttı

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Bingöl’ün Solhan ve Yedisu ilçelerindeki öğrencilere kitap dağıtımı yaptı.

Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğiyle ortak bir proje başlatan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, 5 bini okuma kitabı olmak üzere 65 bin adet ders kitabı topladı. Toplanan kitapların bazılarını araçlarla gönderen Çadırcı, bazılarını ise makam aracına doldurarak kendisi ulaştırıyor.

Bu kapsamda Bingöl’ün Solhan ve Yedisu ilçesinde yaklaşık 2 bin kitabı öğrencilere ulaştıran Başkan Çadırcı, "Bingöl Yedisu ilçesinde bulunan okullarımıza ders kaynak kitaplarını teslim ettik. Yine bu proje kapsamında Bingöl ilimize bağlı Solhan ilçemizde 2 lise okulumuza ders kaynak kitaplarını teslim ettik. Yine Solhan ilçemize bağlı dezavantajı olan Yenibaşak okulumuza ve Arakonak’ta bulunan okulumuza ders kaynak kitaplarını teslim ettik, amacımız öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için bir okuma seferberliği projesi başlatarak öğrencilerimizi ders kaynak kitaplarıyla buluşturmaktır. Gelecek günlerde ülkemize belki de dünyaya yön veren geleceğimiz olan öğrencilerimizin iyi bir yere gelmeleri için bir nebzede olsa katkıda bulunmaktır. Bazen sıkıntılarla karşılaşıyoruz yoruluyoruz fakat öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görünce yorgunluğumuz sıkıntılarımız geçiyor. Bizim için asıl olan öğrencilerimizin gönüllerine dokunarak mutlu etmektir” dedi.