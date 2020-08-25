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Yanan evi, devlet eliyle yenilendi
BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EVİ YANAN ENGELLİ VATANDAŞIN İMDADINA VALİLİK KOŞTU. EV, EŞYALARIYLA BİRLİKTE YENİLENDİ.
BİNGÖL 25.08.2020, 13:44
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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde engelli bir vatandaşın evi yandı, valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı tarafından yenilerek sahibine teslim edildi.
Yangın, Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyünde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Evi yanan ve kullanılmaz hale gelen engelli bir şahsın evi için valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı seferber oldu.
Yanan ev tadilattan geçirilerek tamamen yenilendi, ardından da yeni eşyalarla döşendi. Hazır hale getirilen ev sahibine teslim edildi.
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