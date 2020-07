Vali Ekinci,"4 yıl önce darbeciler, bu yeniden dirilişin ve büyümenin önünü kesmek istedi"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 4 yıl önce darbecilerin yeniden diriliş ve büyümenin önünü kesmek estiğini fakat milletin göğsünü siper ederek bu hayasız akına geçit vermediğini söyledi.

Vali Kadir Ekinci, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle açıklamada bulundu.

Vali Ekinci açıklamasında," Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından milli birlik ve beraberliğimize, dostluk ve kardeşliğimize, ülkemizin istiklal ve istikbaline yöneltilen hain teşebbüs karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmış, bu hayasız akına geçit vermemiştir. 4 yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından milletimizin iradesi hiçe sayılarak kültürel değerlerimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş eden ve bomba yağdıran darbeciler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini düşündüler. Fakat milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, göğsünü siper ederek meydanı darbecilere bırakmamıştır.Vatanı, ezanı ve bayrağı müdafaa yolunda şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnet ve şükran duygularımı sunuyorum. Bizim inancımıza göre şehadet makamı risalet kurumundan sonra en yüksek makamdır.Unutmayalım ki, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve her köşesine özgürce ulaşabiliyorsak bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük emeği vardır. Onun için, “15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde hassaten şehit ve gazilerimizi yâd edecek, aziz hatıralarını gelecek nesillere bilgi ve bilinç olarak aktaracağız. Çünkü darbeleri püskürtmek kadar darbecileri ve darbeci zihniyeti tanıtmak ve bu coğrafyada bir kötülükle karşılaştığında eliyle müdahale eden yiğitler yetiştiğini, bu yiğit adamların mukaddesata nasıl sahip çıktıklarını hatırlatmak da bizim önemli görevlerimizdendir"dedi.

"Bugün kendi kaderini kendisi yazan, dünyadaki her türlü olumsuzluğa rağmen her alandaki gelişimini hızla sürdüren, bölgesinde bir yıldız gibi parlayan, istikrarı ve insanının refahını esas alan bir Türkiye’miz var" diyerek sözlerini sürdüren Vali Ekinci," 4 yıl önce darbeciler, bu yeniden dirilişin ve büyümenin önünü kesmek istediler. Aydınlık günleri yeniden karanlık ve kaosa çevirmek istediler.Ancak binlerce yıldır inancıyla, kültür ve medeniyetiyle ayakta duran bu millet Allah’ın yardımıyla darbecilerin yolunu kesmiş, hain planlarını başlarına yıkmıştır.Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kut’ul Amare’de, Sakarya’da, Kurtuluş Savaşı’nda dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan ve bu konuda bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça inşallah ne darbeler ne de başka hain teşebbüsler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Hiçbir karanlık güç bu milleti hakikate tanıklık etmekten ve hakkı yüceltmekten alıkoyamayacaktır. O nedenle, 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"ifadelerini kullandı.