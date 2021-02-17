Vali Ekinci, köy muhtarıyla bir araya geldi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl Valisi Kadir Ekinci köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bingöl’deki köy muhtarları Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret etti. Muhtarlarla uzun süre sohbet eden Vali Ekinci, sorun ve isteklerini dinledi. Ardından muhtarlar, köylerine ait “Altyapı, Bakım- Onarım ve BSK Kaplama Yapım İşi” ihalesinin tamamlanmasından dolayı Vali Ekinci’ye teşekkür etti.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Bilice Köyü Muhtarı Hasan Ali Deniz, “Bir müddettir bölgemizle ilgili yaratılmak istenen yanlış bilgi ve algılar hakkında gerçek bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak, yapılan hizmetlerden dolayı valimize şükranlarımızı ifade etmek için buradayız. Dün olduğu gibi bugün de, ilimizdeki herhangi bir köy ve bölge gibi taleplerimiz yetkili kurumlarca alınıyor. Hizmetlerin birer birer gerçekleştiğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Devletimiz, milletinin emrinde, milletimizin de her daim devletinin yanındadır. Kiğı-Bilice Grup Yolu ile ilgili olarak önemli bir aşamayı geride bıraktık.Yapılan çalışmalar neticesinde, yaklaşık maliyeti 23 milyon 173 bin 323 TL olan 36 kilometrelik Eşme-Dallıca-Ağaçöven-Yazgünü-Açıkgüney-Sabırtaşı-Demirdöş ve Bilice Bölgesi Grup Köy Yolu’nda Altyapı, Bakım- Onarım ve BSK Kaplama Yapım İşi, 02.02.2021 tarihinde 13 milyon 900 bin liraya ihale edilmiştir. 11 köy, 35 mezra ve 2 jandarma karakolunun konuşlu olduğu grup yoluna ait işin süresi 500 takvim günü olup 2021 yılı içerisinde yolun tamamlanması planlanmaktadır. İnşallah valimizin de takip ve denetimleri ile iş süresinde bitecek, köylülerimiz bu hizmetten istifadeye başlayacaklardır” dedi.