TSM personeli, yatalak hastaları ziyaret etti

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezindeki (TSM) sağlık personeli, ilçeye bağlı köyleri gezerek yatalak hastaları ziyaret ederek tedavilerini yaptı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personeli, köy ve hane ziyaretlerini sürdürüyor. Sağlık personeli, ilçeye bağlı Zeynelli, Bilekkaya, Güneşlik, Günlük ve Korlu köylerindeki yatalak hastaları ziyaret etti. Hastaların tansiyon ile şekerlerine bakılarak ilaç ve pansumanları da yapıldı. Hasta ve hasta yakınlarından şikayetleri de dinleyen sağlık personeli, söz konusu ziyaretlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.