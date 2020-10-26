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Tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu
BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN TIR KAZA YAPTI.
BİNGÖL 26.10.2020, 16:39
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, İlçeye bağlı Şeref Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FV 5399 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yan yatan tırda maddi hasar meydana geldi, sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.
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