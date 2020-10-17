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Solhanspor Başantrenör Arığ ile yollarını ayırdı
AHMET REŞAT ARIĞ
BİNGÖL 17.10.2020, 17:33
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Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhanspor’da Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile yollar ayrıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Bingöl Solhan Spor kulübü tarafından başantrenör Ahmet Reşat Ariğ ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı duyuruldu.
Kulüp başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada, "Bingöl Solhan Spor Kulübü olarak Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-21 sezonu için 1 Temmuz 2020 tarihinde anlaştığımız baş antrenörümüz Ahmet Reşat Ariğ ile karşılıklı anlaşma sureti ile sözleşme feshini gerçekleştirdik. Sayın hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, sonraki yaşamından başarılar dileriz” dedi.
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