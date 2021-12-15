Solhan’daki köy okullarında deprem tatbikatları devam ediyor

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı köy okullarında deprem tatbikatları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen “2021 Afet Eğitim Yılı” eğitim faaliyetleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce devam ediyor. Bu kapsamda Solhan ilçesine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve öğrencilere yönelik temel afet eğitimi veriliyor. AFAD personeli, bilgilendirmenin ardından, tahliye ve tatbikat eğitimi de veriyor.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.