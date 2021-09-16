Solhan’da öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından Okul Destek Projesi kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yapıldığını söyledi. Özdemir, "Bakanlığımız hizmet modüllerinden olan sosyal ekonomik destek ile geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın yanında olmak, onların sıkıntılarını gidermek ve mutlu etmek bizim en önemli görevimizdir. Sosyal Hizmet Merkezi olarak ilçemizde dezavantajlı ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik yapmış olduğumuz bu tarz çalışmalarımız her zaman devam edecektir. Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi olarak bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.