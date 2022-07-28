Solhan’da ASDEP çalışmaları devam ediyor

Bingöl’de Sosyal Hizmet Merkezi personelleri ASDEP çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından ilçe merkezi, mahalle ve köylerde bulunan vatandaşlar ASDEP hane ziyaretleri çerçevesinde ziyaret edilerek sıkıntıları çözülüyor. Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Bakanlığımızın hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için ASDEP çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçların tespiti ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden eğitim, sağlık, istihdam gibi hizmetlerden yararlanmalarının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu minvalde haftanın iki iş günü merkez mahallerde ASDEP Aile Destek Personellerimiz hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımıza Bakanlığımızın hizmetlerini anlatıp her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Her hafta perşembe ve cuma günleri ASDEP çerçevesinde sahadayız. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için aile destek personellerimiz kırmızı yelekleriyle sahada olacaklar" dedi.