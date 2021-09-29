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Solhan’da ailelere mahremiyet eğitimi verildi

Bingöl’ün Solhan ilçesi Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ailelere mahremiyet eğitimi verildi.

BİNGÖL 29.09.2021, 11:49
Solhan’da ailelere mahremiyet eğitimi verildi

Bingöl’ün Solhan ilçesi Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından ailelere mahremiyet eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından çocuklarda mahremiyet bilinci eğitimi verildi. Kurumda görevli psikolojik danışman Selma Düzgün tarafından çocuklarda mahremiyet bilinci eğitimi verildi. Psikolojik danışman Selman Düzgün, ilçede yaşayan ailelere mahremiyet bilinci eğitiminde çocuğun bulunduğu girişim dönemi özelliklerine göre çocuğa mahremiyet anlatma, mahremiyetini korumasını sağlama yönünde ebeveynlere bilgi verdi. Mahremiyet eğitiminin veriliş nedeni hakkında açıklamada bulunan Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir, bakanlığın hizmet modüllerinden olan engelli yaşlı hizmetleri, çocuk hizmetleri, şehit yakınları ve gazilere hizmet birimi, kadın hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de sunduklarını söyledi. Özdemir, "Bu kapsamda eğitim ve danışmanlık birimimiz tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız 0-1 yaşından 13-18 yaşlarına kadar mahremiyet bilinci içerisinde yetişmeleri bizim için önem arz etmektedir. Bu tür eğitimlerimiz her ay rutin olarak devam edecektir” dedi.

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