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Solhan Spor Amel Dautefendic ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü takviye olarak Bosna Hersek asıllı orta oyuncu Amel Dautefendic’i renklerine bağladı.

BİNGÖL 05.09.2021, 15:46
Solhan Spor Amel Dautefendic ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü takviye olarak Bosna Hersek asıllı orta oyuncu Amel Dautefendic’i renklerine bağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, takıma yeni bir oyuncu ekledi. Yeni sezon için önemli transferler yaptıklarını belirten Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, son olarak yine çok önemli bir oyuncu olan Amel Dautefendic’i kadroya kattıklarını söyledi.

Ligin başlamasına kısa süre kala yeni bir transferi açıklayan Ziya Sözen, "Son olarak Bosna Hersek asıllı orta oyuncu Amel Dautefendic ile anlaştık. Sezon başında belirlediğimiz hedefte ligi tamamlamamız için transfer sezonunun açıldığı ilk günden bu yana takımımızı taşıyacak sporcular seçerek transferlerimizi gerçekleştirdik. Yine bu tarzda olduğuna inandığımız bir sporcu ile anlaştık. Kendisi henüz genç bir oyuncu aynı zamanda Türkiye vatandaşı olduğu için ülkemizde yerli statüsünde oynuyor. Bosna Hersek, Katar ve Türkiye’de çeşitli takımlarda oynarken, geçtiğimiz sezon Spor Toto’da edindiği Efeler Ligi deneyimiyle bizim takımımıza da katkı sağlayacaktır. Genç oyuncumuza hoş geldin diyor, Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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