banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti

Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde

Bingöl’de Ayak Tenisi Takımı şampiyon olarak Ayak Tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

BİNGÖL 26.09.2021, 17:17
Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye finallerinde

Bingöl’de Ayak Tenisi Takımı şampiyon olarak Ayak Tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ayak Tenisi Bölge Müsabakaları Bingöl’de düzenlendi. 6 takım arasında oynanan grup maçlarından sonra yarı finale çıkan takımların karşılaşmalarında finale çıkan takımlar belirlendi. Final maçlarında Muş ve Bingöl takımları karşılaştı. Oynanan final müsabakasında Bingöl temsilcisi Solhan Ayak Tenisi Takımı, Muş temsilcisi Black Eagle takımını 2-1 mağlup ederek ayak tenisi Türkiye Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Bölge Şampiyonu olan Solhan Ayak Tenisi takımı, Denizli’de Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı 18 bölge şampiyonu ve KKTC’den 2 katılacağı Türkiye Kupası Finallerine katılacak. 15-17 ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Solhan Ayak Tenisi ekibi, bölgeyi temsil edecek.

Turnuvanın keyifli maçlara sahne olduğunu, dostça fair play çerçevesinde eğlenceli bir şekilde geçtiğini belirten Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi Serdar Demir, "Sporda görmek istediğimiz şeyler bunlardı. Bunun dışında taraftar sayısı biraz azdı. İzleyicilerin biraz daha çok olmasını isterdik ama olmadı. Bingöl ekibimiz Solhan Ayak Tenisine finallerde başarılar dileriz. Türkiye finallerinde de dereceye girip döneceklerinden şüphemiz yok" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Göztepe 6 5
18. Kasımpaşa 6 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Eyüpspor 7 13
4. Ankaragücü 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 6 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Wolverhampton 6 6
14. Arsenal 5 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Barcelona 6 12
6. Valencia 7 11
7. Osasuna 7 11
8. Rayo Vallecano 6 10
9. Athletic Bilbao 7 10
10. Real Betis 6 9
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0