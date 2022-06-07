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Seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü
Bingöl’de seyir halindeyken bir anda motoru alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.
BİNGÖL 07.06.2022, 15:21
Bingöl’de seyir halindeyken bir anda motoru alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, Recep Tayyip Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AZ 646 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmı alev aldı. Sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrasında araç kullanılmaz hale geldi.