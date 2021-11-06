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Şehit ve gazi yakınlarından İYİ Parti’ye tepki

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Tükkan’ın Bingöl’e şehit kardeşine küfretmesine şehit ve gazi ailelerinden sert tepki geldi.

BİNGÖL 06.11.2021, 10:20
Şehit ve gazi yakınlarından İYİ Parti’ye tepki

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Tükkan’ın Bingöl’e şehit kardeşine küfretmesine şehit ve gazi ailelerinden sert tepki geldi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit kardeşine yapılanı ahlaksızlık olarak değerlendirdi. Gündüz, "İYİ Parti Bingöl’de yaptığı siyasi ziyaret esnasında şehit kardeşi bir vatandaşımızın, ’Bir de gelmiş Bingöl’e oy istiyorsun’ sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin yakınına küfür etmiştir. Bu küfür sadece o vatandaşa değil bu vatandaş gibi düşünen sağ duyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, vandallık karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP’nin ve bebek katili PKK’nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabır edemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil senin liderin PKK’lı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yaparım diyor. Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz. Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt’teki olayda liderine ’burası Kürdistan’ diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir" dedi.

"Şehit ve gazi aileleri olarak suç duyurusunda bulunacağız"

Siyasette eleştirilerin olmasının normal, ancak ahlak dışı davranışların kabul edilemez olduğunu belirten Gündüz, İYİ Parti milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Gündüz, "Siyaset alanında her daim bu gibi eleştiriler olması gayet normaldir. Normal olmayan ahlak dışı olan sizin yaptıklarınızdır. Bunların hesabı milletimiz tarafından sandıkta sorulacaktır. Ayrıca bu yaptıklarınızın hesabı kanunlar nezdinde de sorulacaktır. Bu yaptığın küfürler tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmıştır. Ayrıca şehit ve gazi aileleri olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizin yaptığınız siyasetiniz batsın kahrolsun. Rezil siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Tek kelimeyle küfürbaz, edepsiz, saygıdan uzak bir varlıksınız" diye konuştu.

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