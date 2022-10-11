Sebeterias Kalesi’ndeki kazı çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Urartu Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen Sebeterias Kalesi’nde tarihi dokunun ortaya çıkarılması için devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Murat Nehri kenarında bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen tarihi kalenin kalıntıları Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılması planlanıyor. Ortaçağ döneminde de kullanıldığı değerlendirilen kalede Bingöl Valiliği, Elazığ Müze Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesinin desteğiyle sondaj kazısına başlanmıştı. Sebeterias Kalesi’nde sürdürülen arkeolojik kazıları inceleyen Vali Ekinci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi adı.