“Perisuyu Vadisi’nin milli park statüsüne alınması için destek bekliyoruz”

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde bulunan Perisuyu Vadisi’nin milli parklar statüsüne alınması için çalışma başlattıklarını belirten Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri (BİNDAG) Yönetim Kurulu Başkanı Semiramis Karaarslan, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

BİNDAG Yönetim Kurulu Başkanı Semiramis Karaarslan, Yedisu ilçesindeki Perisuyu Vadisi’nin koruma altına alınması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Vadi ve başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Semiramis Karaarslan, “Perisuyu Vadisi’nin muhteşem doğa güzelliğine hayran kaldık. Yönetimimizle, doğa harikası Perisuyu Vadisi çevresinde bulunan doğal bitki örtüsü ve hayvan türlerini korumak için 48 milli parkı bulunan ülkemizde Perisuyu Vadisi’nin nadir bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle koruma altına alınması için milli park statüsüne alınması düşüncesi oluştu. Görüştüğümüz yöre halkı ve STK’ları bu konuda bizlerle hemfikirler. Onların da bu konuda görüşlerini aldıktan sonra çalışmalarımıza başladık. BİNDAG yönetim kurulu üyelerimizle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran’ı ziyaret ettik. Milli park olabilmesi için nasıl bir prosedür başlatmamız gerektiğini sorduk. Oradan aldığımız bilgilerle gerekli girişimleri başlattık" dedi.

Amaçlarının Perisuyu Vadisi’nin koruma altına alınması olduğunu dile getiren Karaarslan, "Ormanları, yeşili ve doğal güzellikleriyle kaplı Bingöl ve tüm kamuoyunun desteğiyle bunu başarabilir. 48 milli parkın 49’uncusu neden olmayalım düşüncesindeyiz. Doğa harikası Perisuyu Vadisi’nin milli park olması için, ülkemizin her köşesinden destek bekliyoruz. Elele verirsek başaracağımıza eminim. Perisuyu Vadisi’nin turizm, spor, gözlem, piknik, hobi veya bilimsel amaçlı kullanılması doğayı korumanın değerini ortaya koyacaktır. Şayet milli park ilan edilirse yörede tükenmekte olan tüm canlılar koruma altına alınacaktır. Böylece ekolojik dengenin korunmasına bir nebze de olsa katkıda hepimizin emeği olacaktır. Bizler bir aileyiz ve nerede bir girişim olursa hepimiz üstlenmeli ve üstümüze düşen görevi. Yurdumuzun her köşesinden ve tüm STK’lardan destek bekliyoruz” diye konuştu.