Otomobilin çarptığı at telef oldu, sürücü yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı at telef olurken, sürücü de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 VF 424 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yoldaki ata çarptı. At kaza yerinde telef olurken, yaralanan sürücü de olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.