Bingöl’ün Solhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından öksüz ve yetim çocuklara sinema etkinliği yapıldı.

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Öksüz Yetim Birimi tarafından Solhan ilçesinde öksüz ve yetim ailelerine ziyaret gerçekleştirilerek çocukların yas sürecinde yaşadıkları durumlar ve süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmaları konusunda ailelere gerekli rehberlik hizmeti sunuluyor. Müdürlüğe bağlı kurulan birim kapsamında çocukların gelişim evreleri de göz önünde bulundurularak çeşitli etkinlik programları düzenleniyor. Bu kapsamda Kurum Müdürü Seyfettin Özdemir ile Öksüz Yetim Birimi personelleri, çocukların farklı bir gün geçirmeleri için Bingöl merkezde çocuklar için yemek programı ve film etkinliği düzenledi.

Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına düzenledikleri programları yapmaya devam edeceklerini belirtip, bu çalışmalarda kendilerine destek veren Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Müdürü Aydın Polat ve çocuklara yemek ikramında bulunan döner işletmecisi Necat Kaya’ya teşekkür etti.