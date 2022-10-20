“Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunmaları için hep birlikte çalışacağız”

Bingöl’ün Yayladere Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, “Öğrencilerin başarı grafiğinin yükseltilmesi için motivasyonlarının artırılması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri, her türlü olumsuzluklara karşı ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Yayladere Kaymakamı İrdelp, ilçedeki okul müdürleri ve branş öğretmenleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi. Okul müdürleri ve branş öğretmenlerinin taleplerini dinleyen Kaymakam İrdelp, herkese büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Kaymakam İrdelp, ’’2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında öğretmen ve idarecilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öğrencilerin dünya ile yarışabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip kılınmasının öncelikli hedeflerimiz arasında bu nedenle eğitim ve öğretimde başarı için mutlaka öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerekiyor. Öğrencilerin başarı grafiğinin yükseltilmesi için motivasyonlarının artırılması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri, her türlü olumsuzluklara karşı ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için hep birlikte çalışacağız” dedi.