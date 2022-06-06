Öğrenciler, resimlerini sergiledi

Bingöl’de lise öğrencileri, yıl içinde hazırladıkları birbirinden güzel resimleri sergiledi.

Genç Anadolu Lisesi, öğrencilerin için resim sergisi düzenledi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 11. ile 12. sınıf öğrencileri yıl boyunca yapmış oldukları kara kalem, perspektif çizimleri, Anadolu motifleri ve tual üzerine akrilik boya eserlerini sergiledi. Öğrencilerin resim sergisini ziyaret eden Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve beraberindekiler, çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Resim öğretmenleri Faruk Katanalp ve Çiğdem Ekici de yetenekli öğrencilerinin resim sergisini hazırlamak ve halka sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Sergiye Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu’nun yanı sıra Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Emniyet Müdürü Ozan Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.