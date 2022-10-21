Öğrenciler, akranları için yardım etkinliği düzenledi

Bingöl’ün Genç ilçesinde lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi akranları için yardım etkinliği düzenledi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde öğrenciler farkındalık oluşturacak bir çalışma yaptı. İlçedeki Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı. İdareciler ve öğrenciler, elbirliği yaparak bütçelerine göre evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesinde yaptıkları yardım etkinliğinde satışa sundu. Milli Eğitim camiasının ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, elde edilecek olan gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masrafların da kullanılacağı bildirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Bu anlamlı ve hayırlı çalışmanın düzenlemesinde emeği geçen idareci ve öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sağ olsun hem Milli Eğitim camiamız hem de vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Buradan gelecek olan gelir de yine öğrencilerimize gidecek. Rabbim, kim emek vermişse hayrını kabul buyursun" dedi.